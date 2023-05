Garzola, asino ferito dopo una caduta di 15 metri: mobilitazione per salvarlo

Dapprima è scivolato lungo la proprietà privata in cui si trovava, restando impigliato in alcune piante. Poi, quando alcuni passanti lo hanno soccorso per liberarlo, è ulteriormente caduto rotolando per un'altra quindicina di metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due veterinari di Ats Insubria, un veterinario libero professionista e Como Soccorso Emergenza Veterinaria. L'animale è stato medicato sul posto e portato in salvo. Cruciali saranno le prossime ore in cui si capirà come sta veramente l'animale e se possa davvero riprendersi del tutto. L'asino ferito è famoso nella frazione di Garzola. Il suo ragliare, infatti, si ode spesso nel quartiere.