Orrore in un asilo in Brianza: calci, schiaffi e insulti a 17 bimbi. Un video incastra la maestra

A pochi chilometri dalla nostra provincia, in Brianza un fatto orribile che sta emergendo in queste ultime ore. Una donna di 59 anni, la maestra di un asilo, è stata interdetta per un anno dalla professione perchè accusata di maltrattamenti.

Video | Le immagini delle violenze 'rubate' nell'asilo

"Ti stacco la testa". E ancora "Ti taglio le mani". Poi appellativi - o meglio insulti - che si susseguivano: "Oche" oppure "beduini". Schiaffi, calci e quelle manine afferrate per trascinare di peso i piccoli e spostarli. Un incubo ripreso dalle telecamere e microfoni installati per le intercettazioni ambientali: in due mesi - da aprile a giugno 2021 - sono stati raccolti elementi che hanno fornito agli inquirenti un quadro indiziario completo che ha permesso alla procura di procedere con un provvedimento cautelare che è stato notificato nei giorni scorsi alla donna dai militari dell'Arma. Come riportato su MonzaToday, le segnalazioni relative metodi sospetti e violenti utilizzati dall'insegnante che ogni giorno si occupava di 17 bambini tra i tre e i cinque anni - di cui uno con disabilità - sono finite nelle mani dei carabinieri della compagnia di Monza che hanno avviato le indagini. L'insegnante è ora stata interdetta per un anno dalla professione.