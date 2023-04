Mozzate, svegliato dai carabinieri mentre dorme nel bosco: spacciatore resiste all'arresto e ferisce un militare

E' stato sorpreso nel sonno dai carabinieri mentre dormiva su un bivacco di fortuna in una zona boschiva di Mozzate nota per essere luogo di spaccio di droga. Eè accaduto nella mattina del 10 aprile 2023. Il giovane uomo, un 24enne straniero, ha reagito malissimo al controllo dei militari e si è scagliato contro di loro. Un carabiniere dello Squadrone Cacciatori Calabria è stato colpito e ferito a una mano. I militari, però, sono riusciti a immobilizzare il 24enne e lo hanno perquisito. Addosso nascondeva i un coltello e sostanza stupefacente (2,65 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish) oltre a 100 euro in contanti e un cellulare. E' stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.