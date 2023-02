Arresti a Mariano Comense: in manette pusher che coltivava marijuana in casa

Coltivava marijuana in casa con l'obiettivo di spacciarla tra il Marianese e il Canturino. In manette è finito un pusher di 47 anni arrestato dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense. I militari al comando del capitano Michele Gerolin sono risaliti allo spacciatore nell'ambito di attività di controllo e indagini per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in Brianza. Nella mattinata del 1 febbraio i carabinieri hanno arrestato il 47enne pluripregiudicato in flagranza di reato per detenzione e coltivazione di marijuana. I militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e trovato 250 grammi circa di marijuana, una serra artigianale con un impianto di riscaldamento e ventilazione, 4 piantine di marijuana di circa 50 centimetri e una bilancia di precisione.

In seguito a un altro controllo, finalizzato alla cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione, gli stessi carabinieri hanno arrestato un 72enne pluripregiudicato che dovrà scontare più di 4 anni di pena per estorsione, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi.