Arrestato per spaccio in piazza Volta: denunciata anche la sua fidanzata

La sera del venerdì 12 aprile la polizia di Stato ha arrestato un 19enne italiano di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine per i molteplici precedenti. Il giovane è stato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la sua fidanzata, una ragazza comasca di 21 anni senza precedenti penali, è stata denunciata a piede libero. L'operazione è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Como.

Le segnalazioni pervenute negli ultimi tempi, soprattutto dalla zona di piazza Volta, hanno contribuito a indirizzare le indagini verso il giovane di origini tunisine e la sua compagna. Grazie all'uso di avanzati strumenti tecnologici di video sorveglianza, gli investigatori hanno raccolto prove concrete delle loro attività illegali di spaccio di droga. Sono state sequestrate dosi di hashish destinate alla vendita, oltre a circa 45 grammi della stessa sostanza trovati in possesso dei responsabili. Il ragazzo è stato portato al carcere Bassone. La fidanzata del giovane, pur essendo coinvolta nell'attività di spaccio, è stata denunciata in stato di libertà, in quanto non risultano precedenti penali a suo carico.