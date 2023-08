Cittadino vede due ladri: chiama la polizia e li fa arrestare in "diretta telefonica"

Speravano di agire indisturbati, complice il Ferragosto in cui molti comaschi sono in ferie. Non avevano fatto i conti, però, con un ligio cittadino rimasto in città. L'uomo, poco dopo le 3 di notte del 15 agosto, ha visto i due malviventi aggirarsi con fare sospetto in via Aldo Moro a Como. Il cittadino ha chiamato le forze dell'ordine ed è stato messo in contatto con la centrale operativa della questura. Al telefono ha fornito tutte le indicazioni necessarie agli agenti per intervenire prontamente. Ha visto i due ladri scavalcare una recinzione, entrare in un palazzo e uscirne dopo pochi minuti. Sempre restando al telefono ha guidato i poliziotti verso l'auto nella quale era saliti i due individui sospetti. La polizia è riuscita a bloccare l'auto con a bordo i due presunti ladri. All'interno della vettura sono stati rinvenuti arnesi da scasso compatibili con gli evidenti segni di effrazione riscontrati all'interno del condominio nel quale i due individui si erano introdotti poco prima. Pertanto, portati in questura, i due uomini sono stati sottoposti al foto segnalamento e sono stati identificati. Si tratta di due cittadini georgiani, uno dei quali irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per furto in abitazione. Entrambi sono stati arrestati.