Rubano 730 euro di merce all'Esselunga di Lipomo: arrestati due ragazzi

Hanno tentato di rubare merce per un valore di oltre 700 euro dagli scaffali dell'Esselunga di Lipomo. I soggetti in questione sono due giovani tunisini, rispettivamente di 19 e 21 anni, il primo senza fissa dimora e con permesso di soggiorno scaduto, il secondo residente a Cadorago e regolarmente presente sul territorio italiano. Entrambi vantano precedenti di polizia. L'operazione è stata avviata in seguito alla segnalazione del responsabile della sicurezza del supermercato che era riuscito a fermare i due individui prima dell'arrivo degli agenti. Durante la perquisizione i poliziotti hanno scoperto svariata merce nascosta addosso ai fermati, tra cui articoli di elettronica e profumi, per un valore totale di quasi 730 euro. La merce, fortunatamente ancora in condizioni di essere rivenduta, è stata prontamente restituita all'Esselunga.