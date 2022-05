Tragedia in famiglia: chi è l'architetto di 57 anni che avrebbe ucciso moglie e figlia a martellate

Alessandro M. ha 57 anni e stamattina 4 maggio a Samarate, in provincia di Varese, avrebbe ucciso la moglie Stefania Pivetta, 56 anni, e la figlia Giulia, 16 anni; mentre il figlio Nicolò, 24 anni, si trova ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. A dare l'allarme questa mattina alle 7.30 alcuni vicini di casa, spaventati dalle terribili urla che arrivavano dalla villetta. Il Corriere della Sera riporta che sono proprio i vicini ad aver ascoltato le prime parole di Maja, dette con freddezza a ridosso della porta dove lo hanno trovato: "Li ho uccisi tutti, bastardi". Avrebbe pronunciato queste parole con tono in apparenza tranquillo.

Nessun segno di disagio nella famiglia prima di oggi, almeno nulla che fosse trapelato al di fuori delle mura domestiche: al momento sembra che nella casa di via Torino non vi fossero stati precedenti interventi delle forze dell'ordine.

Lui, un uomo di successo, nato a Milano, ha fondato l'atelier di progettazione in zona Navigli che porta il suo cognome e che ha realizzato progetti, soprattutto in locali e ristoranti, in città, compresi la stazione di Cadorna e l'aeroporto di Malpensa, ma anche in altre regioni italiane e all'estero. Gli inquirenti sperano che il figlio più grande sopravvissuto alla tragedia possa riprendersi per raccontare i fatti.

Lutto cittadino a Samarate

Dopo il tragico evento, nella cittadina del Varesotto il sindaco Enrico Puricelli ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio e partecipazione. Le bandiere del palazzo comunale verranno esposte a mezz'asta, mentre rimangono sospesi tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni, fino alla data dei funerali. Primo cittadino e amministrazione comunale - come si legge in una nota - hanno voluto esprimere profondo cordoglio e di vicinanza ai familiari delle vittime.