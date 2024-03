Prende a mazzate la vetrina dell'agenzia immobiliare che doveva vendergli la casa

Ha preso letteralmente a mazzate la vetrina dell'agenzia immobiliare di Appiano Gentile che lo scorso anno aveva incaricato di vendergli l'appartamento, revocando poi il mandato senza che gli venisse richiesto il pagamento della penale per la chiusura anticipata del contratto. Per motivi ancora non chiari l'uomo, un 47enne residente in città, nella notte tra il 3 e il 4 marzo, armato di mazza da muratore ha iniziato a colpire violentemente la vetrata. I carabinieri di Appiano Gentile hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza e hanno rintracciato l'autore del danno. L'uomo era nella sua abitazione e ha consegnato la mazza usata per spaccare il vetro ma ha anche detto di non ricordare nulla dell'episodio. È stato denunciato.