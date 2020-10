Ha un infarto davanti alla moglie, cade e muore in un dirupo ad Appiano Gentile

È accaduto stamattina, 12 ottobre, alle 9.37 ad Appiano Gentile nei pressi di Via Ordenada. Secondo le prime informazioni giunte, un uomo di 69 anni e sua moglie di 67 stavano passeggiando nel Parco Pineta quando l'uomo sarebbe stato colpito da un infarto cadento a terra.

Le operazioni di ricerda dei due sono partite intorno alle 9.30 per una telefonata lanciata dalla donna che chiedeva aiuto in quanto il marito era stato colto da malore e si era riversato a terra. Ma poi il telefono non è stato più raggiungibile. I soccorsi si sono mobilitati subito nella zona boschiva vicina a Via Ordenada: impegnati sul posto i viglili del fuoco, i carabinieri, due ambulanze e un elicolltero. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e l'uomo, all'arrivo dei soccoritori, era già deceduto.