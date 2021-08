Zelbio, anziano muore in strada mentre torna a casa dopo la partita a carte

Nottata drammatica a Zelbio dove un uomo di 87 anni è morto in strada dopo essere stato colto da un improvviso malore, verosimilmente un arresto cardiaco. Il pensionato stava camminado lungo via Pietro Bellieni di rientro dalla sede della pro-loco dove come sua abitudine aveva incontrato alcuni amici per giocare a carte. L'uomo si è accasciato al suolo perdendo immediatamente i sensi. Si è trattato di una morte improvvisa e veloce. Inutili i soccorsi intervenuti prontamente con un'ambulanza del Sos di Canzo e l'elicottero del 118 di Como. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare sul posto l'avvenuto decesso.