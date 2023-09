Un anziano si sta per buttare dal sesto piano dell'autosilo Val Mulini: salvato dalla polizia

Un intervento provvidenziale quello degli agenti della polizia di Stato della questura di Como che intorno alle ore 13 del 21 settembre 2023 sono intervenuti all'autosilo Val Mulini di Como dopo avere ricevuto una segnalazione che riguardava un uomo in procinto di buttarsi dal sesto piano. L'intenzione dell'uomo, 88 anni, era effettivamente quella di buttarsi nel vuoto per togliersi la vita (secondo alcune informazioni non confermate ufficialmente sembra che la moglie sia ricoverata in gravi condizioni all'ospedale). Gli agenti con abile opera di convincimento hanno indotto l'anziano a desistere dal suo disperato proposito e lo hanno convinto a farsi accompagnare al pronto soccorso per le valutazioni del caso.