I vicini lanciano l'allarme: anziano comasco trovato senza vita in casa. Era morto da giorni

Un uomo di 79 anni, originario della provincia di Como e residente a Brescia, è stato trovato morto nel suo appartamento, situato al terzo piano di un edificio popolare in via Verona 5. Secondo quanto riportato da BresciaToday la scoperta è stata fatta nel pomeriggio di martedì 5 marzo, dopo che i vicini, preoccupati per non averlo visto uscire di casa per i suoi consueti acquisti mattutini, hanno allertato le autorità. La vittima viveva da sola e non aveva familiari in città. Secondo le indagini preliminari, il decesso sarebbe avvenuto almeno tre giorni prima del ritrovamento.

Durante l'intervento, i vigili del fuoco hanno notato segni di un piccolo incendio, che ha coinvolto una sedia e alcuni libri, già spentosi prima del loro arrivo. Si attendono i risultati dell'autopsia per determinare se l'uomo sia deceduto a causa dell'inalazione di fumo o per altre ragioni. Non sono emersi segni di violenza, effrazione o tentativi di furto, suggerendo che l'uomo potrebbe aver avuto problemi di salute che hanno contribuito al tragico esito.