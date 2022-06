Investita da un'auto: morta anziana a Cantù

Una donna di 82 anni è morta a Cantù dopo essere stata travolta da un'auto. Il dramma è avvenuto in via Carcano intorno alle ore 10.30 del 3 giugno 2022. La donna stava attraversando la strada quando una macchina l'ha investita. Per la pensionata, residente a Cantù, non c'è stato nulla da fare. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto a seguito del violento impatto e della caduta a terra.