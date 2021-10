Anziana cade in casa a Como, salvata con l'autogru

I vigili del fuoco di Como sono intervenuti nella tarda mattina di oggi a supporto dei sanitari sul posto per soccorrere una donna anziana caduta in casa. Una volta entrati nell'appartamento di viale masia, hanno caricato l'infortunata su una barella con tecniche Saf e poi trasportata a terra con l'ausilio di un'autoscala. Successivamente la donna è stata presa in carico dai sanitari del 118 che l'hanno portata in ospedale per le cure del caso.