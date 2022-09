Ammazzato a colpi di pistola nel Milanese. L'arma arriva dalla provincia di Como

Un litigio scoppiato durante una festa nella notte a Turbigo, comune di poco più di 7000 abitanti della città metropolitana di Milano. Un uomo di 34 anni albanese, come riportano i colleghi di MilanoToday, ha sparato in un bar contro alcuni suoi connazionali. In questa folle sparatoria è morto un ragazzo di 23 anni. L'arma utilizzata è una pistola calibro 6,35 che è stata smarrita nel 2017 in provincia di Como. Indagano i carabinieri della compagnia di Legnano.

Secondo le primissime informazioni e ricostruzioni i fatti sono accaduti alle 23.30, nei pressi di un bar in via Allea Comunale a Turbigo. Durante un litigio, scoppiato per per futili motivi ad una festa tra albanesi, un 34enne albanese ha esploso colpi d’arma da fuoco in direzione di un 30enne albanese ferendolo al polpaccio.

I presenti hanno quindi accerchiato l’aggressore che ha esploso altri colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha colpito alla carotide un 23enne albanese. Quest'ultimo è deceduto poche ore dopo all'ospedale di Legnano. Il ferito al polpaccio è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio. L'aggressore, che nelle fasi di contenimento è stato ripetutamente percosso da parte dei partecipanti alla festa, è stato bloccato dai carabinieri intervenuti ed è stato posto in stato di fermo.