Alserio, cocaina e materiale per confezionare le dosi in casa: arrestata 30enne

I Carabinieri della Stazione di Erba hanno eseguito una ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di una donna di origine albanese, residente a Torino ma di fatto domiciliata ad Alserio, resasi responsabile del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente. L’indagata, classe 90 con precedenti di polizia, era stata fermata lo scorso 30 luglio a bordo della propria autovettura: a seguito di perquisizione da parte dei Carabinieri d Erba, è stata sorpresa in possesso di circa 5gr di cocaina già suddivisa in dosi. I successivi accertamenti presso l’abitazione permettevano di appurare una vera e propria postazione per il confezionamento dello stupefacente, destinato al mercato locale. Dall’episodio sono scaturite indagini che hanno portato all’emissione della misura cautelare da parte dell’AG: la donna si trova attualmente in carcere.

