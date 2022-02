Albavilla, in fuga dalla polizia si buttano in un dirupo: nell'auto 135 grammi di cocaina

Ieri 11 febbraio 2022 una volante della polizia di Stato di Como ha intercettato un'auto su cui viaggiavano due uomini di origine magrebina. Nonostante gli agenti abbiano intimato l'alt, la macchina non si è fermata e ha proseguito a tutta velocità percorrendo le vie interne della città di Erba. La fuga è proseguita fino a Albavilla dove sono andati anche a sbattere contro un veicolo parcheggiato. A quel punto arrivati vicino a un'area boschiva i due uomini hanno lasciato la macchina e hanno cominciato a scappare correndo a piedi nel bosco e per non farsi prendere si sono infine gettati in un dirupo. Gli agenti hanno perso le loro tracce.

A bordo dell'auto sono stati trovati 135 grammi di cocaina che è stata sequestrata. La polizia ora indaga per individuare i due uomini e capire le responsabilità del proprietario del veicolo.