Albavilla, incidente in bicicletta: grave 69enne. Sul posto elisoccorso da Bergamo

È accaduto in via Partigiana

È accaduto oggi, 20 marzo, intorno alle 16.15 in via Partigiana a Albavilla. Secondo le prime informazioni ricevute un ciclista di 69 anni sarebbe caduto in strada e avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto due ambulanze e l'elisoccorso da Bergamo. L'incidente è segnalato inizialmente come codice rosso, poi diventato gialli. Al momento non si conoscono le dinamiche della caduta, lo stanno trasportano al Manzoni di Lecco. In aggiornamento.