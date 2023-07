Como, lite per un parcheggio condominiale: donna aggredita

Carabinieri e ambulanza in via Coloniola a Como nel primissimo pomeriggio del 23 luglio 2023. Il 118 e i militari sono intervenuti su richiesta di aiuto di una donna che ha raccontato di essere stata aggredita da uno dei residenti del palazzo nel quale si stava recando per fare le pulizie di un appartamento vacanza. Da quanto si è appreso la donna avrebbe raccontato di essere stata avvicinata dal residente furioso poiché lei stava occupando uno dei posti auto condominiali. Ne è nato un violento alterco al culmine del quale l'uomo, dopo una serie di insulti, avrebbe sbattuto più volte la portiera dell'auto della donna mentre questa era ancora a bordo con una gamba fuori. L'uomo ha poi rivolto la sua ira verso una coppia che si trovava lì, occupando un posteggio, sempre per svolgere le pulizie in un appartamento.

Quando sono giunti sul posto i carabinieri hanno raccolto le varie testimonianze e identificato il residente. Starà ora alla donna che ha lamentato l'aggressione decidere se sporgere o meno denuncia.