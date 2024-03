Aggredisce gli infermieri e le guardie del Sant'Anna: arrestato un ubriaco violento

Nel tardo pomeriggio di ieri, un giovane di nazionalità ecuadoriana, 25 anni, con residenza a Como e un passato segnato da vari precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia di Stato. È stato incriminato per lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ubriachezza molesta. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto intorno alle 18 presso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, in risposta alla segnalazione riguardante la presenza di un individuo violento.

L'uomo aveva prima aggredito il personale sanitario e successivamente le guardie di sicurezza del nosocomio. Entrambi hanno riportato contusioni giudicate guaribili entro 7 giorni. Anche i poliziotti intervenuti sono stati oggetto di aggressioni fisiche, con calci, pugni e sputi. Non senza difficoltà, gli agenti sono riusciti a contenere il 25enne e a trasferirlo nella cellula posteriore del veicolo di servizio per condurlo in questura. Qui, il suo comportamento violento e non collaborativo è proseguito. Successivamente è stato identificato e, sulla base delle denunce raccolte dalle guardie giurate e dei suoi precedenti penali, che includono resistenze, oltraggi e una denuncia per maltrattamenti nei confronti dei genitori, è stato infine arrestato. Il pm di turno è stato informato dell'arresto e ha disposto il trattenimento del soggetto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo con il rito del direttissimo