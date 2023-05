Ha sorriso fino all'ultimo: addio a Marco, lo youtuber comasco che ha raccontato il cancro

Ha sorriso, fino all'ultimo video. ha dimostrato una grande forza e un grande coraggio, affrontando sempre con lucidità l'ineluttabile e tragico epilogo a cui l'ha condotto la malattia. Marco, lo youtuber che ha raccontato il cancro, si è spento nelle scorse ore. Sul suo canale YouTube intitolato "Io vs cancro" e che in poco tempo ha raggiunto i 18mila iscritti, Marco ha pubblicato per due anni video per raccontare passo passo quello che stava vivendo.

Il male

A 31 anni /due anni fa) Marco ha scoperto di avere un sarcoma di 17 centimetri. ha reagito alla tragica scoperta con grande forza cominciando a raccontare la malattia "per me stesso ma anche per tutti quelli nella mia situazione". Marco si è completamente aperto al suo pubblico, raccontando tutto, dall'inizio. Dopo capodanno, nel 2021, aveva sentito una forte fitta nella zona pelvica. Allora lavorava in un supermercato. Inizialmente non badò troppo a quell'insolito dolore. Ma i successivi esami avevano dato il peggiore dei responsi: si trattava di una massa maligna, un sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde. Una patologia rarissima e molto aggressiva. Inevitabile l'operazione, poi sono iniziate le cure.

Coraggio e lucidità, fino all'ultimo

Marco è sempre stato consapevole della gravità della situazione ma ha sempre mantenuto coraggio, forza e lucidità per raccontare quel faticoso cammino che sapeva potersi concludere con la morte. I ricoveri, gli esami, le chemioterapie e i loro effetti. Ha descritto tutto senza perdere il sorriso, parlando di quello che gli accadeva senza piangersi addosso. Alternava clip lievi a contenuti scientifici, dove con meticolosità spiegava il funzionamento dei cicli chemioterapici e come agivano le sostanze che combattevano la neoplasia. Nei video delle ultime settimane aveva sottolineato come le cure non stessero funzionando e l'ultima "frontiera" sarebbe stata la terapia del dolore. Tra la commozione e l'affetto di migliaia di iscritti al canale il suo viaggio è giunto al termine. O forse è iniziato.