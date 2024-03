L'assurda morte di Said: colpito alla testa da un pezzo di camion mentre camminava

Una dinamica assurda, più unica che rara, quella dell'incidente mortale di Mozzate in cui ha perso la vita il 36enne Said Akramou. L'uomo era di origini marocchine ma abitava a Mozzate e svolgeva la professione di commerciante ambulante. Stava camminado a lato della strada, in un tratto provo di marciapiede, quando è stato colpito all'improvviso alla testa da un pezzo del camion, modello Renault Truck. Dal pesante veicolo si è aperto uno dei cosiddetti "stabilizzatori", vale a dire uno dei robusti sistemi che servono a stabilizzare i camion durante particolari soste. Lo stabilizzatore si è aperto proprio mentre il mezzo pesante transitava a fianco a Said. Il colpo alla testa è stato violentissimo e l'uomo è deceduto letteralmente sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione e l'intervento dell'elisoccorso di Como. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. Ai carbinieri della compagnia di Cantù è spettato il compito di ricostruire l'assurda dinamica. Dalle prime informazioni apprese, ancora da confermare, sembra che si sia trattato di una fatalità causata da un guasto e non da una negligenza dell'autista.