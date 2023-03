Scomparso da 5 giorni, ritrovato morto in un bosco a Lomazzo

Solo 20 ore fa la figlia Stefania aveva postato l'ennesimo messaggio su facebook, per ringraziare tutte le persone che da 5 giorni stavano cercando suo padre Vittorio, di cui si erano perse le tracce da Lomazzo, dove viveva in centro città.

"Commossa dalla solidarietà di persone a me sconosciute. Commossa dalla voglia che tutti hanno di ritrovarti. Commossa dal potere dei social che al posto di dividere, in casi come questi, uniscono e creano una forza incredibile. Grazie a tutti. Ti cerchiamo tutti papà."

Tantissimo l'affetto e la solidarietà ricevuti e in molti avevano condiviso i post che Stefania aveva scritto per cercare di ritrovare il padre in vari gruppi. Purtroppo di oggi 10 marzo la notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo di 63 anni. È stato trovato nelle zone boschive intorno a Lomazzo.

Non si conoscono ancora le cause e le dinamiche del decesso. Sul posto del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri di Cantù.