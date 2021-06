Como, controlli norme anti-covid: chiuso centro massaggi

Tra le varie regole infrante l'utilizzo di mascherine non idonee per le massaggiatrici e le operatrici

Como e la Lombardia sono a pochi giorni dalla zona bianca ma alcune regole andranno comunque rispettate, così i controlli non si fermano. Nella giornata di ieri, 10 giugno, la polizia di Stato ( Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Como) ha effettuato un controllo in un Centro Massaggi di Como.

Sono state riscontrate molte infrazioni alle normative anti-Covid tra cui: mancanza di indicazione del numero massimo di persone ammesse, mancata custodia elenco clienti, utilizzo di mascherine non idonee da parte delle operatrici, carenza nel ricambio d’aria e custodia dei capi di abbigliamento non idoneo.

Per questi motivi, l’esercizio è stato chiuso per 2 giorni e il gestore sanzionato ai sensi della normativa anti-covid.