Campione d'Italia, perseguita la ex e il suo nuovo compagno per 11 mesi: arrestato

Gli era stato prescritto più volte dagli organi competenti di non avvicinarsi alla sua ex e di non cercare di contattarla. Nonostante questo, F.M., 40enne residente a Campione d'Italia, ha continuato a perseguitare la donna e il suo nuovo compagno violando di fatto le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Per questo oggi, 22 febbraio 2021, gli agenti dei carabinieri del nucleo di Campione hanno arrestato il 40enne che è stato portato al Bassone.

F.M, aveva cominciato all'inizio di marzo 2020 ad avere questi atteggiamenti persecutori ed ha continuato imperterrito fino ad oggi, giorno del suo arresto.