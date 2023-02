Dramma sul lavoro, operatore travolto dal pesante cancello della piattaforma rifiuti. È grave

L'uomo, un 58enne come ogni sabatoa anche ieri 11 febbraio intorno alle 15 stava aprendo il cancello della piattaforma ecologica in via Ferloni a Bulgarograss per far entrare le persone che erano in attesa, in coda in macchina, per entrare. In quel momento il dramma: il cancello a scorrimento, uscito dal binario, è caduto addosso all'uomo un 58enne. Tutte le persone sono accorse per cercare di aiutarlo, nell'attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e dell'ambulanza che è poi ripartita in codice rosso verso l'ospedale di Circolo di Varese dove l'uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni.