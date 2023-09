Lago di Como, Villa Bonomi: un paradiso sopra la città

Villa Bonomi venne costruita negli anni '20 da Mino Fiocchi e successivamente, negli anni ’50, venne ristrutturata dall’architetto Luigi Caccia Dominioni per il Cavaliere Antonio Ratti, che oltre che imprenditore è stato un mecenate, tanto da promuovere l'omonima Fondazione, oggi ospitata a Villa Sucota, e da finanziare presso il Metropolitan Museum di New York un centro per la conservazione, il restauro delle collezioni di tessili.

Villa Bonomi è una proprietà esclusiva: dli arredi unici, appena rinnovati, sono gli elementi fondamentali di un soggiorno perfetto e confortevole per i suoi ospiti. Il suo splendido giardino di quattro acri, progettato dal più importante paesaggista italiano, Pietro Porcinai, offre una vista indimenticabile sulle residenze di lusso del Lario: un autentico paradiso, completamente immerso nella natura, che si affaccia sul lago di Como e sulla città. Ora la villa, grazie a un accurato lavoro di restauro, direttamente seguito da Vincenzo Dascanio, viene affittata per soggiorni indimenticabili.

E questa eleganza la si ritrova in ogni particolare di Villa Bonomi, ua sontuosa dimora che dispone di 11 lussuose camere e suites, ampi saloni ed ambienti di servizio, una spettacolare piscina all’aperto, campo da tennis e stanze dedicate al benessere, con servizi impeccabili ( chef personale, insegnate di yoga, baby sitter, personal shopper). Così Vincenzo Dascanio, uno dei più rinomati flower ed event designer, descrive la sua villa, diventata una delle location più ambite sul lago di Como: "Un luogo simbolo del territorio dove il passato può essere riletto con lusso contemporaneo, portando a casa sensazioni intense e indimenticabili".