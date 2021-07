Chiara Ferragni e Fedez, weekend a Villa Bonomi. Tempo di comprare casa sul lago di Como?

Ancora un weekend sul lago di Como per la bella influencer Chiara Ferragni, questa volta in compagnia del marito Fedez e dei loro figli: Leone di tre anni e la piccola di casa, Vittoria di soli tre mesi. Appena è stato possibile riprendere libertà di movimento Chiara è stata sul lago di Como in svariate occasioni: un paio volte al Grand Hotel Tremezzo sempre con la famiglia e al Mandarin Oriental per gustare la pizza magica Ferragni, ovvero quella che si "autorigenera".

Oggi 17 luglio Chiara, Fedez e i loro figli Leone e Vittoria sono invece ospiti a Villa Bonomi, un'altra splendida location sul nostro lago con panorami mozzafiato. Secondo quanto riportato su Instagram dalla stessa influencer l'invito sarebbe arrivato da Vincenzo Dascanio uno dei più rinomati flower and event designer, molto conosciuto anche in tutta Europa.

Le foto del loro arrivo stanno già spopolando su Instagram. Non si sa ancora se siano li semplicemente per godersi il fine settimana o se ci sia qualche altro progetto in ballo. Certo è che i Ferragnez sul lago di Como è sono oramai di casa. Ha ripreso anche a girare, come lo scorso anno, il rumors che vorrebbe che Chiara e Fedez stiano cercando una casa vacanze sul nostro splendido lago. In questa occasione comunque, come si vede dalla bella tavolata, i Ferragnez sono in compagnioa di amici e famigliari, nella splendida cornice di Villa Bonomi.

La bellissima villa viene mostrata quindi sia da Fedez che da Chiara in varie angolature, in tutta la sua bellezza.

Il tempo sembra che sarà soleggiato a Como e quindi non resta che augurare ai Ferragnez buon fine settimana! Sperando che si decidano a comprare una casa tutta loro sulle sponde del nostro incantevole e amato lago.