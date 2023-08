La Cassinella: è lei la più bella del lago di Como?

Luogo di straordinaria bellezza, tranquillità ed eleganza, Villa la Cassinella è un'appartata tenuta privata sulla sponda occidentale del Lago di Como, a poche centinaia di metri da Villa del Balbianello. Immersa in giardini spaziosi e perfettamente curati, la tenuta è composta dalla splendida Villa principale, una pool house con cinema e palestra e l'incantevole Terrace House. Indiscutibilmente uno dei ritiri più raffinati ed esclusivi del mondo, Villa la Cassinella è una destinazione davvero eccezionale dove fino a 17 ospiti possono rilassarsi e godere di livelli insuperabili di stile e lusso e per il comfort di ogni ospite Villa la Cassinella offre uno staff completo per accompagnare cura di ogni possibile richiesta. Una miscela perfetta di servizi di prima classe con il classico design italiano e la squisita attenzione ad ogni minimo dettaglio è evidente ovunque. Villa La Cassinella è una delizia rara che incanta e affascina ad ogni angolo.

“Quando negli ultimi anni è affiorata alla mia mente la definizione di paradiso perduto, ho cercato di cacciarla. Eppure ancora oggi è proprio questa l’immagine che appare quando mi rivedo in Cassinella, dove ogni volta che vi entravo per incanto mi sentivo come in un sogno, avvolto da una bellezza straordinaria e sollevato altrove dalla magia; d’altronde è stato facile liberare l’immaginazione e avere visioni in una penisola isolata dove sapevi che mai nessuno sarebbe potuto arrivare per bussare alla porta”.

Queste parole poetiche sono di Cristoforo Mantegazza e fanno da incipit alla sua ennesima opera, il libro "La mia Cassinella". Lui, artista poliedrico, scultore, pittore, fotografo e instancabile viaggiatore, nella meravigliosa villa che si mimetizza alle pendici di un piccolo promontorio quasi interamente circondato dalle profonde acque del Lago di Como ci ha vissuto per anni. È stata la sua casa, La sua Cassinella.

Fu suo nonno Carlo, ingegnere, che nel 1926 venne scelto dalla ricca ereditiera texana Fanny Simon Hart per ristrutturare una splendida proprietà accessibile solo via barca o tramite un impervio sentierino. Dell’antecedente dimora ottocentesca Villa Rosa, non rimasero che i muri principali. Caddero le due opulente torri merlate, le statue finirono in giardino. Gli interventi del nuovo corso avrebbero messo la villa a stretto contatto con la morfologia di quello scorcio selvaggio di mondo, incastonandola eternamente con eleganza assoluta.

Nel 1960 Carlo Mantegazza morì e il rapporto fiduciario con Fanny passò al di lui figlio, Giacomo. Questi, incaricato dalla signora di trovare un compratore per la Cassinella che frequentava troppo di rado, se ne innamorò a tal punto da formulare una proposta d'acquisto. Era il 1964 e il padre di Cristoforo divenne il legittimo proprietario. I lavori alla villa continuarono, focalizzati questa volta sul riallestimento degli interni — che furono adattati alle esigenze moderne di una famiglia numerosa — e sulla cura impeccabile del giardino sempreverde.

Da qualche anno La Casssinella, come spiegato all'inizio, è stata rasformata in un esclusivo resort, uno dei più belli e prestigiosi del Lago di Como. Per anni la proprietà è stata attribuita a Richard Branson, fondatore di Virgin Group, anche se lui ha sempre smentito. Di certo c'è che la rivista Forbes l’ha inserita tra le undici più belle ville vacanze del mondo. Tanto che un soggiorno di una settimana può costare anche 100mila euro.