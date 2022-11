Inaugura a Como Vineria Vitani, il paradiso degli amanti di Bacco

Nella magica culla di via Vitani, nello storico quartiere della Cortesella, apre una nuova enoteca. Tuttavia l'impressione per chi entra è quella di trovarsi all'interno di un locale di una grande città. Nonostante il suo nome semplice e in qualche modo anche popolare, Vineria Vitani non solo ti porta in giro per il mondo con le sue bottiglie ma ti fa sentire come a Londra o New York, perché il respiro al suo interno è quello tipico di una metropoli. Centinaia di etichette, scelte tra le aziende più importanti d'Italia, Francia ma non solo: negli scaffali si trovano infatti autentiche chicche dell'enologia convenzionale con un occhio di riguardo anche per i produttori naturali. Il tutto in un ambiente curato in ogni dettaglio.

Ne abbiamo parlato con Davide De Ascentis, uno dei soci insieme a Cesare Roncaglio della Vinera Vitani che inaugura questa sera: "Il progetto nasce dalla passione per il vino. Durante la pandemia abbiamo avuto il tempo necessario per approfondire le nostre conoscenze, visitare cantine e comprare vino. Essere qui in via Vitani è stato un colpo di fortuna, perché resta uno degli angoli più belli e interessanti della città anche grazie alle sua storia e a quella delle sue preziose botteghe. La nostra idea è quella di essere un po' show room e un po' vineria, un salotto dove le persone devono essere coccolate e sentirsi in piena sintonia con il sapore del locale. Avremo una quindicina di posti a sedere, quindi l'ambiente sarà molto intimo".

"Naturalmente abbiamo cercato di impostare Vineria Vitani come un luogo unico, non ancora presente in città: vini da collezionismo, vini innovativi, naturali. La nostra soddisfazione è quella di avere bottiglie importanti ma soprattutto rare, molto difficili da trovare altrove. Vini che quasi ti dispiace vendere perché è bello vederli e degustarli in negozio, ma che certamente possono stuzzicare gli appassionati: Jerome Prevost, Rinaldi, Valentini ma anche Cornellisen e molti altri prestigiosi vignaioli molto spesso difficili da trovare in Italia. Ma ci piace anche scoprire nuove etichette ed è per questo che oggi degusteremo per primo l'Aldani, un vino greco che arriva dall'isola di Santorini". Vineria Vitani si trova in via Vitani, 31 ed è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 22.