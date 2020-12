Vincenzo Aiello è il nuovo comandante della polizia locale di Como

Come annunciato nei giorni scorsi la polizia locale di Como ha, da oggi, ufficialmente il suo nuovo comandante: è Vincenzo Aiello. Non si tratta di un volto nuovo per il comando di viale Innocenzo XI: Aiello è già stato in forze al corpo della polizia locale di Como negli anni passati, prima di essere nominato comandante a Cantù.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Oggi, 21 dicembre 2020, ha fatto ritorno per il ricoprire il ruolo di vertice del Corpo. L'ex comandante Donatello Ghezzo ha, dunque, consegnato la bandiera ad Aiello nel cortile antico di Palazzo Cernezzi.