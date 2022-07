Estate a Como: il Villa Olmo Festival non si farà, era tutto già previsto

Da mesi cercavamo risposte. E in parte, ma solo in parte, le avevamo ricevute dall'ex assessore alla Cultura Livia Cioffi. La quale ci aveva assicurato che alcuni soggetti dell'imprenditoria musicale avevamo manifestato il proprio interesse ad organizzare la seconda edizione del Villa Olmo Festival. Evidentente, alla prova dei fatti, sono tutti spariti e l'interesse non si è trasformato in alcuna proposta. Di certo, come temevamo, ha giocato la questione tempo. Organizzare a luglio un evento di quella portata, con un bando avviato in estremo ritardo dalla precedente amministrazione, era praticamente impossibile per chiunque. Risultato, nessuna proposta è arrivata sui tavoli di Palazzo Cernezzi. Insomma la giunta Landriscina lascia in eredità un'estate senza eventi.

Laconico il commento del nuovo sindaco Alessandro Rapinese: "Qui in Comune c'è da mettere rimedio a molte cose. Evidentemente sulla specifica questione non posso fare promesse che in questo momento non potrei mantenere. Appena sarà nominato il mio assessore alla Cultura, Enrico Colombo, vedrà se sarà possibile porre rimedio anche a questa incresciosa situazione di cui non possiamo fare altro che prendere atto". Occorrerà un miracolo per regalare alla città un'estate che non sia un deserto.