Como, la veglia funebre per negozi, Partite Iva e attività: la protesta dei lavoratori

Una locandina, o meglio un annuncio funebre, una protesta varata (al momento in forma anonima) da molte attività, negozi e persone che lavorano con Partita Iva di Como e provincia. La locandina spiega tutto. In primis non si vuole dare a questa iniziativa una valenza politica, non si cerca una corrispondenza in questo senso, al contrario. Vuole essere una "camminata silenziosa", più che una manifestazione, che partirà domani, martedì 27 ottobre davanti al comune di Como, in via Vittorio Emanuele alle 21.30. Una vera e propria veglia funebre, in fila indiana dove la sola richiesta, oltre al mantenimento delle dovute distanze, è quella di portare un cero da cimitero, un gesto simbolico. La carovana silenziosa, ma con un potente carico di significato, passerà quindi da Piazza Volta, poi per il Duomo, fino a via Diaz, per, infine, tornare davanti a Palazzo Cernizzi. Un'ora di camminata in silenzio, senza disturbare i residenti, come specificato nell'invito, ma un modo concreto per dissentire alzando la testa dai cellulari, dai social e dai pc.

