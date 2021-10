Variante della Tremezzina, tutte le informazioni in diretta

Da oggi, 14 ottobre, tutte le notizie e gli aggiornamenti relativi al cantiere per la realizzazione della Variante della Tremezzina saranno raccolti in una sezione ad hoc sul sito web istituzionale della Provincia di Como.

“Durante le diverse riunioni della cabina di regia è emersa con forza la necessità di ottimizzare e razionalizzare tutta la comunicazione inerente alla variante della Tremezzina – spiega Fiorenzo Bongiasca, Presidente della Provincia di Como – in accordo con i nostri uffici abbiamo quindi realizzato una sezione apposita sul nostro sito, direttamente raggiungibile dalla homepage, dove raccogliere tutto ciò che può essere di interesse per i cittadini, senza che questi siano così costretti a reperire le informazioni di cui hanno bisogno cercandole sui diversi portali dei soggetti a vario titolo coinvolti in questa operazione”.

Collegandosi all’indirizzo www.provincia.como.it sarà così possibile raggiungere la pagina “Variante della Tremezzina” dove si potranno trovare non solo tutti gli aggiornamenti, ma anche trovare il materiale relativo al progetto e consultare una sezione con le domande più frequenti. “Per riuscire a essere ancora più capillari e immediati nella comunicazione, e in collaborazione con la Provincia, apriremo anche un canale Telegram dedicato – aggiunge Andrea Polichetti, Prefetto di Como - con lo scopo di aggiornare i cittadini, in tempo reale e direttamente tramite app, su tutte le novità riguardanti il cantiere”.

Per iscriversi al canale è necessario è scaricare l’applicazione su smartphone o tablet. Dopo averla aperta, attraverso il box di ricerca si potrà trovare “Variante della Tremezzina”, contraddistinto dal logo della Provincia di Como, e cliccando "Unisciti al canale" (in basso) si riceverà una notifica ogni volta che sarà pubblicato un aggiornamento. Tutte le istruzioni sono disponibili qui, sul canale Telegram della Provincia di Como dedicato al cantiere della Variante della Tremezzina è raggiungibile anche da questo link: