Trenord, la tratta Como-Milano raddoppia nei giorni festivi

Dal 4 settembre raddoppiano le corse effettuate la domenica e nei festivi sul collegamento S11 Como San Giovanni - Milano Porta Garibaldi: come già avviene nei feriali, anche nei giorni di festività tornerà a circolare un treno ogni 30 minuti, anziché ogni ora. Il potenziamento, che riporta alla regolarità il servizio festivo sulla linea dopo la pandemia, raddoppia l’offerta attuale: saranno 36 le corse effettuate in più, per un totale di 73 collegamenti tra le 5 di mattina e le 00.30 di notte. In direzione Milano i passeggeri potranno utilizzare anche le corse che partono da Como San Giovanni al minuto .49, in aggiunta a quelle al minuto .19. In direzione Como si potrà viaggiare sulle corse in partenza da Milano Porta Garibaldi al minuto .09, oltre a quelle al minuto .39. I dettagli sulle corse sono disponibili nell’orario sul sito trenord.it e l’App.