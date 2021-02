Trasporto cuccioli dalla Svizzera a Como: la replica dell'associazione a Codacons

Riceviamo e pubblichiamo, come diritto di replice ed informazione, il comunicato dell'associazione Salvami, in merito a quanto asserito da Codacons (si veda qui la nota)

Il testo integrale della replica e la lista delle spese per salvare i cani

L'Associazione Salvami si batte da maggio 2019 per il diritto alla vita degli animali. In questo periodo di attività ha finora fatto adottare molti cani grazie alle adozioni dirette, contribuendo non solo ad arginare il serio problema del randagismo in Calabria ma anche e soprattutto a trovare un'amorevole famiglia a gatti e cani che altrimenti avrebbero una breve vita atroce. L'Associazione Salvami è una ONLUS registrata che agisce nel pieno rispetto delle normative vigenti sia in Italia, dove opera, che in Svizzera, dove spesso trova le famiglie adatte all'adozione. Non solo: il processo di adozione è estremamente rigoroso e inizia con un'attenta analisi dei documenti di pre-affido e di affido che devono essere compilati dagli aspiranti adottanti. Tutti i cani che sono stati adottati finora hanno avuto centinaia di richiedenti, due terzi dei quali non hanno superato la prima fase di selezione. Nel frattempo, anche i cagnolini sono sottoposti ad una serie di controlli che ne garantiscano la salute ed il benessere: vengono visitati più volte dai migliori veterinari del territorio, ricevono tutti i vaccini, incluso quello dell’antirabbica, vengono dotati di microchip e sono accompagnati da tutti i documenti necessari, tra cui il passaporto europeo. La somma di queste spese ammonta a 600 euro (dettaglio dei costi sotto). Il costo sarebbe molto più elevato, se non fosse per le convenzioni che l'Associazione Salvami è riuscita a stipulare con i veterinari del territorio. Il viaggio dei cagnolini avviene in piena sicurezza: il furgone utilizzato per il trasporto è registrato ed omologato al trasporto di animali, nel pieno rispetto delle norme vigenti (documento ufficiale consultabile sul nostro sito www.salvami.org).

Dopo la consegna dei cagnolini direttamente all’ adottante, l'Associazione Salvami resta a disposizione delle famiglie e verifica costantemente il benessere degli animali. Qualora una famiglia non potesse più tenere il cane, l'Associazione si prende a carico il recupero dello stesso e il successivo riaffido. L'Associazione Salvami per il diritto alla vita degli animali si augura che tutti i cani, i gatti e gli animali al fianco delle persone che pubblicano dolorosi commenti su Internet nei confronti della nostra Associazione in questi giorni stiano bene e ricevano tutte le cure che meritano.

SPESE DI ASSISTENZA PER OGNI CANE DALLA PRESA IN CONSEGNA ALL'ADOZIONE (PER UNA DURATA DI MINIMO DUE MESI)

Contributi all'ASP per anagrafe e passaporti 26,00 €

Microchippatura 20,00 €

2 vaccini Epta con richiamo 60,00 €

1 vaccino contro la Parvo 30,00 €

Vaccino antirabbica 30,00 €

2 sverminazioni e analisi prima della partenza 14,00 €

Trattamenti antiparassitari minimo per 3 volte prima della partenza 20,00 €

3 analisi del sangue (alla cattura, ad un mese e alla adozione) 90,00 €

Esami clinici di sangue, urina e feci, almeno due volte prima dell'adozione 40,00 €

Visita e certificato medico di buona salute 45,00 €

Cibo 50,00 €

Spese per mantenimento e assistenza 30,00 €

Rimborso spese e viaggi dei volontari 50,00 €

Toelettatura del cane prima della partenza 15,00 €

Trasporto con mezzo idoneo e autorizzato fino a Chiasso/Brogeda 80,00 €

Totale spese vive per i cuccioli 600,00 €

Eventuale castrazione / sterilizzazione per cani adulti 150,00-200,00€