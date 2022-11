Il comasco Tommaso Imperiali finalista ad Area Sanremo

Sul talento di Tommaso Imperiali, 22 anni di Como, non avevamo dubbi. Buona tecnica chitarristica, voce calda ed espressiva e ottime capacità compositive. Questo potrebbe essere il suo momento, infatti è tra i quaranta finalisti di Area Sanremo che si esibiranno sabato 26 novembre nella città dei fiori. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro.

Tommaso si fa conoscere nel Comasco (e non solo) con la band Five Quarters, quando è ancora praticamente adolescente. Nel periodo del covid si dedica particolarmente alla scrittura di canzoni e intraprende anche un percorso da solista che lo porta a vincere il terzo posto al concorso nazionale di cover di Bruce Springsteen. Nel frattempo Tommaso scrive altre canzoni e compone brani che costituiranno il suo primo album solista. A ottobre partecipa alle selezioni di Area Sanremo con il brano Ragazzini viziati e il 6 novembre partecipa alle audizioni nel capoluogo ligure. In gara ci sono cinquecento concorrenti, ma ne passano solo quaranta. Tommaso è tra questi.

"Sono già contentissimo così - spiega a QuiComo Tommaso - perché volevo proprio vedere se e come sarebbe stata apprezzata la mia nuova musica. E' un genere cantautorale rock con un sound abbastanza classico, anche se in questo brano a livello di testo ho come punto di riferimento un pubblico giovane. Sabato i premiati saranno venti e solo quattro parteciperanno a Sanremo Giovani. Io, in ogni caso, festeggerò al di là del risultato. Resta da vedere se festeggerò un pochino oppure tantissimo".

E noi speriamo tantissimo, ovviamente. Dita incrociate per Tommaso.