La fortuna bacia Porlezza: mega vincita al Superenalotto

Ancora nessun 6 nell'estrazione del Superenalotto di martedì 9 maggio e il Jackpot arriva a 28,8 milioni di euro per il prossimo concorso di giovedì 11 maggio 2023.

È festa però per il fortunato che ha centrato 1 punti 4SS e 1 punti 4 da 58.925,52 euro complessivi. La giocata vincente è stata convalidata a Porlezza (CO) presso il punto Vendita Sisal Tabacchi Quadrifoglio, situato in piazza Selva, 11.

La combinazione vincente è stata 18, 25, 41, 44, 60, 78, J 36, SS 72.

Nell’ultimo concorso Superenalotto SuperStar ha assegnato ben 405.752 vincite.

L’ultimo 6 da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online.