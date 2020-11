Gestione covid, vigili del fuoco di Como in stato di agitazione: si va verso lo sciopero

Con un comunicato unitario le sigle sindacali dei vigili del fuoco di Como hanno annunciato la proclamazione dello stato di agitazione. Si tratta del terzo stato di agitazione indetto sotto la gestione del nuovo comandante, Marcella Battaglia. Le motivazioni addotte dai sindacati sono per lo più legate a una presunta mala gestione della situazione covid all'interno del comando. Per esempio viene menzionato "il trattamento sanitario differente tra i dipendenti del Comando sui contatti avuti con lavoratori positivi conclamati". E ancora, il comunicato stampa delle organizzazioni sindacali fa riferimento alla "non assistenza da parte del Comando in merito ai lavoratori che sono a casa con sintomi riconducibili al Covid-19".

Inoltre, a indurre la proclamazione dello stato di agitazione e a paventare un futuro sciopero ci sarebbe anche "il mancato rispetto degli accordi presi durante i precedenti raffreddamenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma, l’intenzione sarebbe "di ricorrere alle opportune iniziative di sciopero in mancanza di risposte certe e soddisfacenti sui temi sopra elencati".