Soccorso alpino, nella profondità di una grotta: importante esercitazione sulla Grigna

Ci vengono a salvare nei luoghi più impervi e in tutte le condizioni climatiche, senza mai risparmiarsi. Le esercitazioni per il soccorso alpino vanno avanti anche durante l’autunno.

Nei giorni scorsi sulla Grigna Settentrionale si è svolta un'esercitazione congiunta tra i tecnici della stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX delegazione Lariana e i motociclisti della Fmi - Federazione italiana motociclisti, Motoclub Valsassina, con il quale il Cnsas Lombardo ha sottoscritto di recente un protocollo di collaborazione.

Il team di tecnici e soccorritori impegnati nell'esercitazione di Esino Lario.-2

La simulazione, che ha coinvolto più di una quarantina di persone, prevedeva il recupero di due feriti in due diverse doline, formazioni geologiche carsiche caratteristiche di questa zona. Gli interventi in grotta di prassi sono svolti dai tecnici Cnsas di soccorso speleologico ma, in alcune occasioni, nella parte più esterna può essere necessaria la presenza della componente alpina.

Un'immagine delle prove di soccorso.

L’elicottero della polizia di stato, un AW139 di base a Malpensa, ha portato in quota con varie rotazioni il personale del Cnsas, tra cui un istruttore nazionale, fino all’Alpe Moncodeno. I trialisti invece sono saliti con le moto fino al rifugio Bogani, per trasportare il materiale tecnico necessario per un eventuale intervento.

Un momento dell'esercitazione promossa dal Soccorso Alpino.

"Il supporto dei motociclisti - fa sapere il Cnsas Lombardo - si è dimostrato molto efficace già in diverse occasioni in passato, perché conoscono molto bene il territorio e perché possono muoversi velocemente su strade carrozzabili, sentieri o mulattiere e in questo modo agevolare il lavoro dei soccorritori, in particolare per il trasporto logistico di materiali come barelle e dispositivi sanitari".