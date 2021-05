Como Ponte Chiasso, dopo il rinoceronte bianco sdoganati due Orici d'Arabia in via d'estinzione

Due altri animali esotici e rari hanno attraversato il confine tra Italia e Svizzera passando dalla dogana di Ponte Chiasso. Poco dopo mezzogiorno sono stati sdoganati due Orici d'Arabia, il cui nome scientifico è oryx leucoryx. Si tratta di due esemplari provenienti dallo zoo di Zurigo, esattamente come il rinoceronte bianco arrivato qualche giorno fa e diretto allo zoo di Torino.

Le due gazzelle in via d'estinzione, invece, sono dirette al parco faunistico Valcorba, in provincia di Padova.



"Anche questi esemplari - ha spiegato Corrado Renzi, dell'agenzia doganale Renzi SAS che si è occupata delle pratiche di sdoganamento - sono stati trasferiti in Italia nell'ambito del progetto europeo di riproduzione degli animali in via d'estinzione. Un grosso grazie va alla Guardia di Finanza e ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la collaborazione che ha reso celere lo sdoganamento consentendo che gli animali giungessero a destinazione in breve tempo e senza troppo stress".Nei prossimi giorni, ha fatto sapere Corrado Renzi, giungerà alla dogana di Ponte Chiasso anche una giraffa, anch'essa per il progetto di Conservazione della Specie (EEP).