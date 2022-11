A Como la prima scarpa completamente componibile: è fatta di 16 "pezzi"

Una scarpa completamente personalizzabile, non solo nelle decorazioni, ma in ognuna delle sue 16 componenti. E' l'idea, assolutamente nuova nel panorama delle calzature, del giovane imprenditore Matteo Mancini al quale QuiComo ha dedicato un articolo due anni e mezzo fa, quando ha inaugurato il negozio Etica Estetica di via Vittorio Emanuele, specializzato nella personalizzazione di scarpe come Adidas e Converse.

Con in mano solo un'idea e tanta buona volontà, Matteo ha fatto tanta strada, nel vero senso della parola. Ha iniziato a girare l'Italia di fiera in fiera, di evento in evento, con un furgoncino attrezzato e modificato per personalizzare le scarpe. Aveva 22 anni. Adesso, all'età di 28 anni, insieme alla sorella Alessia di cinque anni più giovane, possiede e gestisce 12 negozi nelle principali città turistiche italiane, come Forte dei Marmi, Porto Rotondo e, appunto, Como.

Dopo la novità delle scarpe personalizzabili con decorazioni di ogni tipo, Matteo ha lanciato l'idea della prima scarpa interamente componibile, con il brand My Mancini. Le combinazioni sono pressoché infinite visto e considerato che ogni scarpa è fatta di 16 pezzi, ma che si possono realizzare scarpe destre e sinistre diverse (si possono così scegliere fino a 32 pezzi diversi).

"Tutte le componenti - spiega Matteo - sono realizzate da aziende marchigiane, la regione d'eccellenza dei calzaturifici. Il cliente viene in negozio per misurare al millimetro le dimensioni del piede, dopodiché con calma può personalizzare la scarpa da casa, assistito passo passo da un nostro collaboratore. Grazie a un apposito software è possibile scegliere ogni dettaglio e persino ricevere il rendering della scarpa così come il cliente l'ha pensata. Le combinazioni sono pressoché infinite perché per ogni pezzo puoi scegliere il materiale, il colore e l'eventuale decorazione".