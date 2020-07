Matteo, giovane e coraggioso imprenditore: sceglie Como per il nuovo negozio che personalizza scarpe

E' una storia di creatività, passione ma anche coraggio quella di Matteo Mancini, giovanissimo imprenditore di Cuneo che ha scelto Como per il nono punto vendita della sua catena di negozi di scarpe specializzati nella personalizzazione di Adida e Converse.

Matteo ha solo 26 anni ma la sua avventura imprenditoriale è iniziata quando ne aveva solo 21. "Stavo frequentando la facoltà di economia aziendale - ha raccontato a QuiComo - quando ho avuto l'idea di girare con un furgone attrezzato come laboratorio per personalizzare le scarpe. Ho girato molto in Italia e in Francia toccando diverse fiere e festival e quando ho avuto qualche soldo da parte ho aperto il mio primo negozio vero e proprio, era un temporary store ad Alassio". Nel giro di cinque anni il progetto di Matteo si è sviluppato notevolmente e oggi la sua catena Etica-Estetica sbarca sul Lago di Como. A dispetto di numerose attività che hanno chiuso i battenti o che intendono farlo a causa del covid, Matteo investe e punta sul futuro.

"Como è una città strategica - ha spiegato Matteo - perché consente di intercettare anche un pubblico di consumatori proveniente dall'estero. Essendo località molto visitata per brevi o lunghi soggiorni vacanzieri è perfetta per il mio tipo di attività. Il servizio che offro fa molto affidamento sull'acquisto d'impulso e quando una persona è in ferie ed è rilassata è più propensa a questo tipo di acquisto".

Ma cosa fa esattamente Etica-Estetica? Come si può facilmente capire visitando il sito web, si tratta di laboratori personalizzano scarpe Adidas o Converse seguendo tutte le indicazioni e i gusti dei clienti. Le varianti sono praticamente infinite. E così ognuno può chiedere e avere un paio di scarpe unico al mondo, che rispecchi la propria personalità e i propri gusti estetici.

