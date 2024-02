Parcheggi a Como, la rivoluzione della sosta di Rapinese: le nuove tariffe

Una vera e propria rivoluzione della sosta quella approvata dall'amministrazione comunale del sindaco di Como, Alessandro Rapinese. Tante e importanti le novità introdotte e presentate questa mattina (22 febbraio 2024) a Palazzo Cernezzi. Per esempio, tutti i parcheggi blu a pagamento saranno gratuiti a partire dalle ore 19 (adesso nelle zone più centrali la gratuità scatta dalle 20) fino alle 8 del mattino. "Ciò rappresenta un vantaggio - ha commentato Rapinese - per chi torna a casa alla sera prima delle ore 20". D'altra parte, però, la tariffa nelle zone più centrali (per esempio viale Varese e viale Lecco) aumenta per quanto riguarda la prima ora che passa da 1 a 2 euro (adesso la prima ora si paga 1 euro, mentre le successive 2 euro). Cambia anche il costo minimo per la sosta che passa da 25 centesimi a 50 centesimi. Ma vediamo tutte le novità nel dettaglio.

Posti gialli per residenti: dove vengono tolti e messi

Vengono eliminati tutti e 45 gli stalli di sosta su suolo pubblico siti nelle vie: Filippo Juvara, Gioacchino Albertolli, Fratelli Cairoli, Alessandro Volta e Lungo Lario Trieste. Come contropartita dal 1 maggio 162 posti auto saranno dedicati esclusivamente a residenti del Comune di Como: 100 all’interno dell’autosilo di Via Auguadri e i rimanenti 62 all’interno del parcheggio interrato di via Aldo Moro. Tali posti auto dovranno essere assegnati ai cittadini per il tramite di Como Servizi Urbani nel rispetto del “Regolamento per il rilascio e utilizzo di permessi annuali per spazi di sosta riservati a titolo oneroso per i veicoli privati dei soli residenti (stalli gialli) e agevolati per i residenti senza riserva di posto auto (stalli blu)”. Dei nuovi stalli riservati ai residenti, Csu dovrà riservare i primi 45 posti, senza alcuna maggiorazione di costo e fino al termine del 31 dicembre 2024, ai titolari degli stalli rimossi nelle vie Juvara, Albertolli, Cairoli, Volta e Lungo Lario Trieste.

Abbonamenti autosilo di via Auguadri: "Basta furbetti"

Uno degli aspetti della rivoluzione della sosta sul quale Rapinese ha posto grande attenzione ed enfasi riguarda i parcheggi all'interno dell'Autosilo di via Auguadri: "Ci sono persone che sono titolari di abbonamenti agevolati da decenni. In qualche caso abbiamo trovato ìfino a 7 abbonamenti concessi a una stessa attività. Un'indecenza alla quale abbiamo posto fine. Ora i posti disponibili per la rotazione aumentano notevolmente e forse finalmente non vedremo più quelle assurde code di auto in via Auguadri in attesa che si liberi un posto".

Infatti, i circa 800 posti dell'autosilo saranno così destinati: 150 ai dipendenti del tribunale, 30 alla questura, 20 a Csu, 40 al Comune di Como, 50 ai magistrati, 100 a residenti. Tutti gli altri posti saranno destinati alla rotazione al costo di 1,5 euro la prima ora e 2 euro la seconda.

Cosa succederà agli attuali titolari dell'abbonamento? A tutti i titolari di abbonamenti attivi nel mese di aprile 2024 presso l’autosilo di via Auguadri verrà offerta dal gestore CSU l’opportunità, sottoscrivibile entro e non oltre il termine del 31 maggio 2024, di accedere ad abbonamento agevolato presso l’autosilo Val Mulini con il quale, al costo di 300 euro annui, non frazionabili, valido solo per la prima annualità, l’utente avrà diritto per 12 mensilità ad un posto auto nell’autosilo Val Mulini oltre ad un abbonamento bus valido per 12 mensilità su tutta la tratta urbana di ASF (abbonamento “Park and Ride”).

Tariffa verde

La verde è la cosiddetta zona "forfettaria", dove si paga 1 euro all'ora fino a un massimo di 5 euro per tutto il giorno. La tariffa verde sarà in vigore nelle seguenti zone: viale Roosevelt (questura); Piazza della Tessitrice; Viale Innocenzo (continental); Via Achille Grandi Civ. 19; Viale Roosevelt (palestra); Viale Innocenzo (Ex Stecav); V.le Aldo Moro (Ippocastano); Viale Innocenzo civ 64-70 (LIDL); Viale Innocenzo (guanziroli moto); Via Bellinzona (Pulesin); Viale Aldo Moro; Via S.Abbondio angolo Viale Roosevelt (Santarella); Viale Innocenzo (Polizia Locale e Avis); Viale Innocenzo 42 (Como Acqua); Viale Innocenzo (Synlab); Via Regina Todolinda.

Tariffa azzurra

La tariffa azzurra è 0,50 euro la prima ora, 1 euro ogni ora successiva, nelle seguenti zone: Via Anzani; Piazza S. Rocco; Piazzale Anna Frank; Via Dei Mille; Via Brogeda; Via Napoleona Civ. 60 - ASST; Via Piadeni; Largo Radice; Via Crispi; Via Manara; Via Alciato; Via Leoni; Parcheggio Ubicato Angolo Via Dei Mille e Via Magenta Civ. 19.

Tariffa arancione

La tariffa arancione è 1 euro all'ora nei giorni feriali e 2 euro nei giorni festivi, nelle seguenti zone: Via Recchi; Piazzale Somaini / Viale Masia; Viale Puecher; Viale Geno civ.5 al civ.7; Punta villa Geno - Viale Geno; Piazzale Terminale Villa Geno - Piazzetta Baratelli; Piazzetta Largo S.Cantoni; Via Vacchi; Via Campo Garibaldi; Via Sinigaglia; Via Sinigaglia; Via Sinigaglia; Viale Masia (Stadio); Via Martinelli; Viale Geno civ.8; Via Vittorio Veneto; Via Per Cernobbio Civ. 2; Piazzale S.Teresa; Via Simone Cantoni (lato tennis); Via Simone Cantoni (Largo Spluga).

Tariffa blu

La tariffa blu è 1 euro ogni ora, nelle seguenti zone: Via Milano (S.Chiara); Via Milano (Maeci Poste); Via Borsieri; Via Masia (fr ACI); Via XX Settembre; Piazza Vittoria; Via Cadorna; Via Morazzone; Via Borgovico dal civ.114/118; Via Borgovico dal civ. 34/44; Piazzale Gerbetto; Via Giulini; Via Mentana; Via Sirtori; Via Benzi (angolo Viale Innocenzo); Via Benzi; Via Ciceri; Via Carloni; Via Italia Libera (Caio Plinio); Via Mugiasca; Via Zezio; Via Torriani; Via Italia libera; Via Venini; Via Carloni; Via Borgovico civ. 167; Via Borgovico (ex serra ratti); Via Zezio; Via Rezia; Via Giulini; Via XX Settembre; Via Cigalini; Via Cadorna; Via Dottesio; Via Torriani; Via Torriani; Via Borgovico (Scale Stazione); Via G. Paolo II; Piazzale Gerbetto (Stazione Borghi).

Tariffa rossa

La tariffa rossa è 2 euro ogni ora, nelle seguenti zone: Via Foscolo / Matteotti; Via Miani; Largo Leopardi / Matteotti; Via Dante Alighieri Civ. 1; Via Monti; Piazza Croggi; Via Brambilla; Via Rezzonico; Piazza Amendola; Via M. Monti civ. 54; Via Manzoni; Via Perlasca; Via Sacco; Piazza Del Popolo; Via Santo Garovaglio; Via Anzi; Via Partigiani; Via Lega Insurrezionale; Via Gallio; Viale Varese; Viale Lecco; Viale Bertinelli civ 2 (comune); Via Ferrari; Viale Varese; Via Bossi / Oriani; Parcheggio Interno Collegio Gallio; Via Caniggia; Giardino Maggiolini; Via Ferrari; Via Pessina.

Altre tariffe

Per i bus turistici in via Regina Teodolinda la sosta passa da 5 euro a 10 euro all'ora. Per i camper al parcheggio dell'Ippocastano la sosta passa da 0,50 euro a 2 euro all'ora (dalle 8 all 19); in via Brennero da 0,50 euro a 1 euro all'ora (h24).

All'autosilo Valmulini la sosta è di 1 euro tutto il giorno, così anche al parcheggio di Lazzago e di Tavernola (per agevolare il "park and ride", cioè l'interscambio auto-bus).

C'è infine la tariffa incrementale che prevede la prima mezz'ora gratuita, la prima ora a 50 centesimi e ogni ora successiva a 1 euro, nelle seguenti zone: Piazza XXIV Maggio Civ. 7; Via Bellinzona Civ. 143 (Farmacia); Via Bellinzona Civ.166/190; Via Catenazzi Civ. 16; Via Bellinzona civ. 291/335 Zona Ponte Chiasso; Via Bellinzona Civ. 202; Via Bellinzona Civ. 218 (Rotatoria Pino Bar).