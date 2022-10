Rinasce il Bosco del San Martino, il polmone verde di Como

Rigenerare un’area boschiva in stato di abbandono, attraverso un intervento che possa produrre valore per tutta la città. È questa l’idea della Cooperativa Sociale Arca di Como, la quale, in collaborazione con la direzione di ATS Insubria, proprietaria del bene, ha avviato un ambizioso e quanto mai urgente progetto di riqualificazione della Foresta Urbana, porzione dell’ex Ospedale Psichiatrico “San Martino”.

Il parco è infatti una risorsa preziosissima, uno splendido polmone verde di circa sedici ettari, che quarant’anni di abbandono hanno contribuito a trasformare in uno scrigno di biodiversità. Con l’intervento si vogliono mettere in sicurezza e recuperare la flora e parte delle strutture presenti, per dare spazio a tante iniziative a favore della cittadinanza.

Il progetto punta infatti a restituire questi luoghi alla comunità promuovendo la diffusione di una cultura ambientale e sociale. La campagna “Facciamo rinascere la Foresta Urbana!” coinvolgerà cittadini, le associazioni e le aziende del territorio attraverso eventi e iniziative, che vedranno i comaschi partecipare in prima persona al processo di rigenerazione.

La riappropriazione della Foresta Urbana sarà promossa proprio a partire dalle attività che verranno realizzate nel bosco e nella “Casa nel Parco”, un edificio abbandonato in corso di ristrutturazione, che diventerà il fulcro di molteplici iniziative. Dai percorsi educativi dedicati ai temi della natura e della biodiversità rivolti agli studenti delle scuole del territorio, di ogni ordine e grado, alle iniziative culturali di alto valore, quali spettacoli teatrali e musicali realizzati da associazioni e realtà territoriali. A tali attività si affiancherà un progetto di housing sociale per persone con fragilità che potrebbero essere coinvolte in iniziative o progetti social all’interno del parco.

La Foresta Urbana potrà inoltre offrire diverse opportunità per sostenere gli utenti delle comunità terapeutiche, come un corso per addetto alla cura di aree verdi e boschive in collaborazione con diversi enti di formazione professionale (tra cui Fondazione Minoprio e Coop. Sviluppamente ), offrendo competenze certificate utili al reinserimento lavorativo.

Il progetto è destinato inoltre a preservare il cuore verde della città di Como, promuovendo la salute dei cittadini, insieme a quella di tutti gli esseri viventi che popolano la Foresta, attraverso l’installazione di dispositivi fondamentali sia per il monitoraggio della qualità dell’aria e il rilevamento della presenza di CO2 e particelle fini, sia per lo studio della flora e della fauna presenti. Affinché tutto questo diventi realtà, il supporto di ciascuno è davvero importante.

Per sostenere la campagna “Facciamo rinascere la Foresta Urbana!” è quindi possibile:

• visitare la pagina https://www.arcadicomo.org/donaora e sostenere il progetto con una donazione

• seguire il profilo facebook https://www.facebook.com/arcadicomo per rimanere aggiornati sugli sviluppi del progetto.

Gli ideatori

La Coop. Soc. “Arca di Como” è attiva dal 1982, a Como e nel suo territorio, gestisce quattro comunità terapeutiche, per accogliere le persone più fragili affetti da dipendenze patologiche, ragazzi, adulti e mamme con bambini, accompagnandole nel percorso di riabilitazione, affinché possano ritrovare la propria autonomia ed essere re-inserite nella società. Nella gestione del compendio area San Martino, Arca è già intervenuta per la riqualificazione degli immobili, sedi delle attuali comunità terapeutiche, e delle aree verdi di pertinenza con la piantumazione di diverse centinaia di essenze ad alto fusto, anche monumentali (quali querce, carpini, betulle, aceri, ecc.) e con la sostituzione di piante ammalorate, irrecuperabili e pericolose.