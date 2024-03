Il rifugio sul Resegone riapre ma ci vuole prudenza: "Salite solo se siete esperti"

Riapre il rifugio Azzoni sul monte Resegone. Dopo due fine settimana di chiusura obbligatoria per le condizioni della neve caduta sui sentieri, è possibile tornare a raggiungere la struttura che si trova in vetta alla celebre montagna lecchese. La comunicazione dello staff bada, giustamente, a mantenere la giusta prudenza: “Rifugio aperto sabato e domenica - si legge nel messaggio -. Neve relativamente assestata, le nevicate previste nel fine settimana potrebbero tuttavia far variare velocemente la situazione”.

Attenzione, però, a quale via di accesso scegliere: “Sconsigliati tutti i sentieri che salgono dal versante lecchese, l'unico abbastanza sicuro è quello della salita classica da Morterone/Brumano, sul quale nella giornata di domenica potrebbe comunque esserci un rischio slavine minimo. La discesa in sci è praticabile. Salita raccomandata solo se muniti di adeguata esperienza”.