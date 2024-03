Parcheggi blu eliminati dal centro per fare spazio alle ricariche per le auto elettriche

Come preannunciato un anno fa è iniziata la piccola rivoluzione "green" della viabilità comasca. In questi giorni sono state installate in via Perlasca due colonnine per la ricarica delle auto elettriche. La loro installazione ha richiesto l'eliminazione di circa cinque posti blu e di un posto di carico e scarico. In totale gli stalli dedicati alla ricarica delle auto elettriche sono quattro. Le colonnine installate sono due a corrente continua (ricarica veloce) e due a corrente alternata.

La mappa delle nuove stazioni di ricarica

Il finanziamento promosso dal Comune di Como è distribuito in quattro distinte parti. Il primo lotto comprende l'installazione di 2 colonnine di ricarica in via Perlasca, altre 2 in via Bellinzona e 1 nell'area di piazza Tricolore ad Albate. Nel secondo lotto, verrà posizionata 1 colonnina in via Benzi, 2 in via Aldo Moro e 2 in via Amoretti, ubicata a Monte Olimpino. Il terzo lotto prevede l'installazione di 2 colonnine in via Rezzonico, 1 in via Fiume e 2 in via Conciliazione. Infine, il quarto lotto prevede 1 colonnina in via Sinigaglia e 5 postazioni nel parcheggio della stazione Grandate-Breccia. Tutte le colonnine di ricarica saranno standard, ad eccezione di una colonnina ultra veloce che sarà situata a Breccia.

Ogni colonnina di ricarica sarà in grado di ospitare due veicoli, ad eccezione della colonnina ultra veloce situata a Breccia, che avrà disponibile un solo posto auto. Complessivamente, ci saranno quindi 41 posti disponibili per la ricarica delle auto elettriche.