Conclusi i lavori, il 6 settembre riapre all’ospedale di Cantù il reparto di Pediatria

Conclusi i lavori di ammodernamento e migliorie tecniche, lunedì 6 settembre riaprirà il reparto di Pediatria dell’ospedale di Cantù. “Le attività del Pronto Soccorso pediatrico erano riprese già lo scorso 5 luglio, dopo aver garantito un minimo recupero con il parziale godimento delle ferie al personale che era stato impegnato nei reparti Covid attivati nel presidio di via Domea - spiega il direttore sanitario di Asst Lariana, Matteo Soccio - Per il reparto, considerati i numeri dei ricoveri in questo periodo e vista la possibilità di appoggiarsi al reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Anna, si è approfittato dei mesi estivi per eseguire alcuni interventi di manutenzione”. “Colgo l’occasione di questa nostra ripartenza per lanciare un ulteriore appello per aderire alla campagna vaccinale - sottolinea Alfredo Caminiti, primario della Uoc di Cantù e direttore del Dipartimento Materno Infantile di Asst Lariana - La vaccinazione è l’unica strada che ci permetterà di programmare un ritorno alla normalità”.

Asst Lariana in campo per la sicurezza sanitaria dei partecipanti al Forum Ambrosetti

Per la sicurezza sanitaria dei partecipanti alla 47esima edizione del Forum Ambrosetti che si svolgerà dal 3 al 5 settembre a Villa d’Este e la gestione di eventuali emergenze sanitarie, Asst Lariana e Polizia di Stato, come sempre, mettono a disposizione le proprie strutture e il proprio personale. Come previsto dal protocollo operativo predisposto dai due enti, una prima valutazione sarà effettuata direttamente a Cernobbio dal personale sanitario della Polizia di Stato e in caso di necessità sarà disposto il trasporto all’ospedale Sant’Anna. Le attività sanitarie plurispecialistiche saranno svolte nel presidio di San Fermo della Battaglia e per motivi di sicurezza sono previsti percorsi dedicati. Sicurezza e vigilanza saranno in carico al personale del Posto di Polizia di Stato che si avvarrà della collaborazione del personale interno di Asst Lariana addetto alla vigilanza.