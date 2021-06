Due giovani alpinisti scalano la parete di Camerlata per cancellare la croce celtica

Quando hanno visto la croce celtica disegnata sul simbolo della pace sulla grande parete rocciosa della montagna che sovrasta Camerlata, hanno pensato subito che avrebbero potuto fare qualcosa mettendo a frutto la loro abilità.

Due giovani amici con la passione dell'alpinismo hanno deciso di arrampicarsi fin lassù con un barattolo di vernice per ricoprire il simbolo di estrema destra apparso circa una settimana fa con il simbolo della pace. Nella giornata dell'8 e del 9 giugno i due amici di circa vent'anni e residenti in provincia di Como si sono calati con le apposite funi e imbragature e hanno riverniciato la parete per far sparire la croce celtica.

Il mega simbolo della pace era apparso a Camerlata nel mese di gennaio 2020, allorquando con un blitz notturno qualcuno decise che era giunto il tempo di sostituirlo allo storico sole delle Alpi disegnato negli anni '80 quale simbolo della Lega Lombarda.